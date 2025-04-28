Ростовская область попала в топ-5 регионов по числу бюджетных мест в ВУЗах

По результатам мониторинга Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, лидерами бюджетного приема являются крупнейшие образовательные центры страны — города Москва и Санкт-Петербург, в топ-5 также входят Республика Татарстан, Свердловская и Ростовская области.

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«В России растет число бюджетных мест. При этом количество бюджетных мест опережающими темпами растет именно в регионах, а не в Москве»,— пояснил один из авторов исследования, директор Центра статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ Николай Шугаль.

По результатам исследования количество бюджетных мест распределилась следующим образом: Татарстан (23 тыс.), Свердловская область (19,7 тыс.) и Ростовская область (18,4 тыс.). Пятерку регионов в этом списке замкнула Новосибирская область (15,6 тыс.) и Башкортостан (14,5 тыс.).

Аналитики заявили, что коммерческий набор студентов также увеличивается, главным образом благодаря расширению негосударственного сектора высшего образования.

Всего в Ростовской области в 2024-2025 учебном году готовятся к приему абитуриентов 76% государственных и 24% негосударственных учебных заведений высшего звена.

В рамках отдельной квоты ВУЗы набирают участников СВО и членов их семей.

Валентина Любашенко