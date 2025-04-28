Ростовская область и Узбекистан договорились о развитии туристической области

Ростовская область расширит возможности взаимодействия с Узбекистаном в торгово-экономической и туристической сферах. Этот вопрос сегодня обсуждали первый замгубернатора Ростовской области Алексей Господарев и генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов, передает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что стороны приняли решение о продолжении в текущем году обмена бизнес-миссиями, а также обсуждением решений о расширении сотрудничества в туристической сфере. Так, первым шагом станет проведение видеоконференции между туроператорами Дона и Узбекистана.

«В этом году Узбекистан – не самое популярное направление для дончан, заявки поступают раз в три месяца. В прошлом году популярность направления была в разы лучше, каждый месяц мы отправляли желающих. Чаще всего жители региона выбирали экскурсионные туры в Ташкент, Бухару, Ургенч. Больше всего туристов привлекают туры экскурсионные, по духовным местам, мечетям храмам», — рассказала директор по продажам турагентсва «Спутник» Лариса Холод.

Константин Соловьев