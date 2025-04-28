Мария Петрова покинула должность пресс-секретаря администрации Ростова

Пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова покинула пост. Информацию об этом она подтвердила в разговоре с «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Марии Петровой Фото: социальные сети Марии Петровой

Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Петрова возглавила в 2020 году, сменив на должности Марию Давыдову. До прихода в мэрию госпожа Петрова работала телеведущая телерадиокомпании «Дон-ТР».

В разговоре с «Ъ-Ростов» Мария Петрова сказала, что благодарна коллегам за работу. На вопрос о том, кто займет ее должность, она ответить не смогла.

Константин Соловьев