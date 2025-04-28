Ростовская область потеряет один депутатский мандат в Госдуме
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новую схему 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина депутатов Госдумы на парламентских выборах 2026 года. Об этом сообщает «Ъ».
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По результатам новой резки на округа Ростовская область лишилась одного мандата. Таким образом представлять интересы региона в парламенте России будут представлять шесть человек. В сообщении отмечается, что мандатов также лишились Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области, Алтайский край и Забайкалье.
Новую схема нарезки должна одобрить Государственная Дума, а также рассмотреть законопроект, по которому рассматривать схемы распределения мандатов каждые пяти лет. Выборы в Государственную Думу девятого созыва должны пройти не позднее 20 сентября 2026 года, на них будет избрано 450 депутатов.