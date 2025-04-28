Ростовская область потеряет один депутатский мандат в Госдуме

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новую схему 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина депутатов Госдумы на парламентских выборах 2026 года. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По результатам новой резки на округа Ростовская область лишилась одного мандата. Таким образом представлять интересы региона в парламенте России будут представлять шесть человек. В сообщении отмечается, что мандатов также лишились Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области, Алтайский край и Забайкалье.

Новую схема нарезки должна одобрить Государственная Дума, а также рассмотреть законопроект, по которому рассматривать схемы распределения мандатов каждые пяти лет. Выборы в Государственную Думу девятого созыва должны пройти не позднее 20 сентября 2026 года, на них будет избрано 450 депутатов.

Константин Соловьев