ВЭКС в большом городе

Арбитражный суд Воронежской области рассматривает спор между индивидуальным предпринимателем Анатолием Бойко и министерством имущественных и земельных отношений (МИЗО) региона о взыскании 10,7 млн руб. неосновательного обогащения. По мнению Анатолия Бойко, именно столько стоят участки на территории бывшего завода «Воронежский экскаватор» (ВЭКС), которые были изъяты у ИП и возвращены в госсобственность без какой-либо компенсации как территория общего пользования — проезды и проходы. По мнению эксперта, речь идет о знаковом споре, выходящем за рамки сложившейся судебной практики.



Ни один из многочисленных планов развития площадки ВЭКС пока не реализован

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Арбитражный суд Центрального округа вернул на новое рассмотрение в арбитражный суд Воронежской области дело о взыскании с МИЗО региона 10,7 млн руб. неосновательного обогащения по иску предпринимателя Анатолия Бойко. Это следует из постановления окружного суда. МИЗО пыталось обжаловать это постановление в Верховный суд, но безуспешно. Согласно материалам дела, у бизнесмена были изъяты в госсобственность четыре земельных участка общей площадью 1,9 тыс. кв. м на территории бывшего завода «Воронежский экскаватор». При этом какой-либо компенсации Анатолий Бойко не получил.

Оказавшиеся предметом разбирательства участки входили в состав территории площадью 18,1 тыс. кв. м, которую департамент имущественных и земельных отношений области (ДИЗО, теперь он называется министерством) в 2012 году продал за 1,2 млн руб. ООО «Вест Проджект». Эта компания в свою очередь продала землю по той же цене ЗАО «СЗКХ». В 2017 году этот участок у ЗАО «СЗКХ» за 17 млн руб. купил Анатолий Бойко.

В августе 2019 года Коминтерновский райсуд по иску собственников соседних с указанным участком территорий признал сделки ничтожными, но не полностью, а в отношении упомянутых четырех участков, которые, как выяснилось, представляют собой территорию общего пользования — проезды и проходы к Московскому проспекту. Областной суд и кассационная инстанция оставили это решение в силе.

В декабре 2022 года Анатолий Бойко обратился в областной арбитражный суд с иском к ДИЗО о взыскании 10,7 млн руб. неосновательного обогащения. Иск не был удовлетворен, 19-й арбитражный апелляционный суд это решение поддержал. Обе инстанции исходили из того, что ответчик не пользовался денежными средствами истца и в договорных отношениях с ним не состоял. Договор был заключен с ныне не существующим ЗАО «СЗКХ», но ликвидация этой организации, по мнению судов, не порождает ответственность министерства перед истцом. Окружной суд решение отменил, указав, что предыдущие инстанции «рассмотрели иск формально», а лицо, право которого нарушено, «может требовать полного возмещения причиненных ему убытков», если законом или договором не предусмотрено возмещение в меньшем размере.

«Ъ-Черноземье» побеседовал с Анатолием Бойко, но затем предприниматель сообщил через адвоката, что отказывается от своего комментария. По словам представителя истца, предприниматель не собирается комментировать дело до завершения судебного процесса. В министерстве сообщили, что подали кассационную жалобу в Верховный суд. «Министерство стороной сделки истца и ЗАО “СЗХК” не являлось, денежные средства от истца не получало, ввиду чего не возникло неосновательное обогащение,— обозначили свою позицию в МИЗО.— Кроме того, истцом неверно выбран способ защиты права, не учтены нормы Гражданского кодекса РФ о последствиях ничтожной сделки в виде двусторонней реституции».

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш назвала случай «выдающимся». «Он выходит за рамки практики по аналогичным делам, коих великое множество,— отметила эксперт.— Ситуации, в которых собственники лишаются части имущества вследствие того, что в границах их земельных участков оказываются дороги, проезды, железнодорожные пути, магистральные линии связи, линии электропередачи, случаются исключительно часто. Более того, это не самый негативный сценарий. Случается, что изымается весь участок, а собственник признается недобросовестным приобретателем, и это лишает его права на получение какой бы то ни было компенсации за утрату имущества».

В данном случае, однако, добросовестность приобретателя земли под сомнение не ставится. «Наиболее мягким сценарием было бы установление сервитута на ограниченное пользование земельным участком с целью транспортной и пешей доступности для всех заинтересованных лиц. Но мы имеем решение суда, которое может привести к интересным результатам — формированию практики отнюдь не в пользу землевладельцев. Исход спора не определен — окружной суд отменил решение нижестоящих инстанций из-за допущенных ими процессуальных ошибок, но справедливо напоминает, что для взыскания убытков истец должен доказать совокупность обстоятельств. Во-первых, наличие убытков и их размер, во-вторых, вину причинителя вреда, в-третьих, причинно-следственную связь между действиями ответчика и убытками и, наконец, противоправность поведения причинителя вреда»,— полагает госпожа Барабаш.

По ее мнению, проблемы могут возникнуть прежде всего с доказательством последнего обстоятельства. «Земли публичному собственнику возвращаются на основании вступившего в законную силу решения суда, и до тех пор, пока этот акт не будет признан незаконным, взыскать неосновательное обогащение будет сложно»,— считает эксперт.

Воронежский экскаваторный завод (ОАО «ВЭКС»), производивший гидравлические экскаваторы, в 2006 году был признан банкротом. Неоднократные попытки региональных властей возродить производство, в том числе с привлечением в качестве инвестора Кировского завода, не принесли успеха. В процессе конкурсного производства в 2010–2013 годах все основное движимое и недвижимое имущество завода было реализовано с торгов. В 2015 году банкротство завершилось. В 2014 и 2015 годах были завершены банкротства ООО «НПП Воронежский завод экскаваторов», на базе которого в 2009–2010 годах вновь пытались возродить производство экскаваторов, и ОАО «“Тяжэкс” имени Коминтерна», последнего из предприятий-правопреемников бывшего советского завода.

Власти неоднократно заявляли о планах по развитию территорий бывшего ВЭКС. В 2014 году здесь предполагалось создать арт-кластер, в 2016-м мэрия сообщила о возможности комплексной застройки — речь шла о площадке в 45 га, которая на тот момент была поделена примерно на 100 участков с примерно 50 собственниками. В 2020 году мэрия собиралась разработать проект планировки территории бывшего завода,— тогда речь шла уже о 62,2 га и 146 участках. В сентябре 2024-го губернатор Александр Гусев и глава ГК «Мегион» Борис Нестеров обсудили возможность комплексного развития территории: господин Нестеров представил концепцию, созданную вместе с Институтом генплана Москвы, по которой на месте предприятия могут появиться жилье, школа, три детсада, парковки, торговые объекты и общепит. Ни один из этих планов пока не реализован.

По данным источников «Ъ-Черноземье», Анатолий Бойко в совокупности владеет 53 га территории ВЭКС и сдает их примерно 180 арендаторам.

Юрий Голубь