Заупокойная о здравнице

Воронежская областная прокуратура проводит проверку информации о незаконной свалке и добыче песка в санатории «Углянец» в Верхнехавском районе. С соответствующим обращением в надзорный орган обратилась местный депутат Марина Бережная. Ранее планировалось найти инвестора для развития объекта и передать имущество в концессию, но желающих развивать его так и не нашлось, пояснили в министерстве имущественных и земельных отношений (МИЗО) Воронежской области. По мнению эксперта, проект концессии теоретически возможен, но крайне сложен из-за необходимости очень крупных вложений и дороговизны кредитных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конце 2022 года прокуратура нашла на территории санатория металлические емкости и оборудование.

Фото: Юрий Голуб В конце 2022 года прокуратура нашла на территории санатория металлические емкости и оборудование.

Фото: Юрий Голуб

Воронежская областная прокуратура проведет проверку информации о незаконном использовании площади под заброшенным санаторием «Углянец» в Верхнехавском районе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Проверка проводится по обращению депутата Углянского сельского поселения Марины Бережной.

Как сказано в заявлении госпожи Бережной («Ъ-Черноземье» ознакомился с копией), на территории санатория «производится складирование отходов со следами регулярных поджогов». При этом туда «регулярно заезжают и длительно там находятся мусоровозы регионального оператора по вывозу отходов ООО “Вега”». Отходы якобы складируются «в незаконный карьер по добыче песка». Кроме того, еще в конце 2022 года после обращения депутата воронежская межрайонная природоохранная прокуратура нашла на территории санатория металлические емкости и оборудование: по мнению Марины Бережной, все это использовалось для незаконного производства — пескоструйной обработки окрашенных поверхностей. Депутат просит прокурора вынести в адрес правительства Воронежской области представление о ненадлежащем использовании имущества и денег регионального бюджета.

Во время Великой Отечественной войны на месте санатория «Углянец» располагался госпиталь, затем открылся дом отдыха — активное участие в его создании принял Дмитрий Островский, брат советского писателя. К 1982 году был построен санаторий общесоматического профиля. А в 1985 году геологи нашли минеральную воду — «Углянческая» стала известна далеко за пределами Воронежской области. В 90-е годы санаторий оказался в собственности областного совета профсоюзов, здесь лечили детей из зон, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС. В 2005 году санаторий стал принимать на отдых и лечение инвалидов и пенсионеров. Удалось даже сделать капремонт, но в 2006 году здравница внезапно закрылась. Корпуса и территория стали быстро приходить в упадок.

Воронежская область приобрела имущество санатория в 2012 году. В 2014-м появился проект строительства здесь корпуса областной детской больницы — реабилитационного комплекса с бальнеолечебницей, пляжем и открытым бассейном, школой, спортивным и зрительным залами, эстрадой. Затем экс-губернатор Алексей Гордеев, приехав в Углянец, раскритиковал эти планы, назвал проект «сырым», а смету «нереальной». Вместо этого бывший глава области предложил построить «детский лагерь типа “Артек”». Воплотить в жизнь этот проект не удалось.

В 2019 году уже губернатор Александр Гусев провел на территории санатория выездное совещание и поручил провести работу по поиску инвестора для передачи имущественного комплекса в концессию. Как рассказали в правительстве Воронежской области, специалисты МИЗО пока не нашли инвестора для развития санатория и продолжают поиски. «Почему инвесторы не изъявляют желания приобрести санаторий, это, скорее, вопрос к инвесторам»,— сказали „Ъ“ в региональной власти.

Представитель бизнеса в сфере отдыха, директор по развитию ООО «Термы» Виталий Курбатов назвал узнаваемую локацию единственным плюсом санатория. При этом, по его мнению, проект требует очень крупных капиталовложений, которые осложняются высокой ключевой ставкой. «Сейчас инвесторам проще начинать менее капиталоемкие проекты,— отметил он.— Для организации детского отдыха вполне достаточно 300 млн руб., за которые можно построить неплохой свежий сезонный комплекс из быстровозводимых конструкций. “Углянец” с многомиллиардными вложениями без серьезной программы загрузки с какими-то гарантиями — очень сложная история. Локация достаточно удалена от Воронежа, заезды на один день проводить нереально. Здесь нужно создавать большой детский центр наподобие “Сириуса” или “Артека”, только регионального масштаба. Для этого нужна серьезная поддержка региона и города. У министерства образования есть объекты гораздо ближе к Воронежу, и они тоже требуют развития и обновления материально-технической базы».

По мнению эксперта, потенциальному инвестору было бы гораздо выгоднее взять в концессию один из детских лагерей на реке Усманка.

«Капиталозатраты меньше, запуск быстрее — это гораздо реальнее в нынешних условиях,— полагает Виталий Курбатов.— Но даже таких решений мы не наблюдаем. Работа с детьми — это не только низкая маржинальность, но и большие риски».

Юрий Голубь