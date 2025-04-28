Главные новости к утру 28 апреля

Советы директоров крупных российских компаний рекомендовали акционерам заплатить дивиденды в размере более 2,03 трлн руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Почти половину из них готовы перечислить представители финансового сектора во главе с Сбербанком.

КНДР впервые подтвердила отправку военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной в рамках договора о взаимной обороне, сообщает ЦТАК. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями северокорейских военнослужащих, а их участие в операции по освобождению Курской области — «священной миссией».

С начала года банки увеличили кредитную активность в части финансирования коллекторов. Это не только позволило оживить рынок цессии, но и привело к росту цен на нем.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Ранее господин Зеленский заявлял, что никогда не признает полуостров территорией РФ, так как это противоречит украинской конституции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Как сказано в сообщении МИД РФ, основное внимание было уделено конфликту на Украине.

Рынок российского софта для промышленности вырос за год более чем на 17% и будет дальше ежегодно прибавлять примерно 11%, прогнозируют эксперты. Однако сдерживать дальнейшее развитие этого сегмента могут недостаточная пока зрелость отечественных продуктов, невысокий общий уровень цифровизации промышленного сектора и регуляторные требования со стороны ФСТЭК и ФСБ.

Минфин рекомендовал таможне применять двухступенчатый метод для определения стоимости ввозимой в страну продукции. Если в договорах поставки расходы указаны в иностранной валюте, но оплачиваются в рублях, то дистрибуторам необходимо учитывать курс ЦБ на момент ввоза товаров. А затраты, осуществляемые после ввоза продукции в страну, учитываются уже по курсу на дату регистрации таможенной декларации.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представит 28 апреля результаты анализа динамики и структуры приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2024 году. «Ъ» заранее ознакомился с цифрами, из которых следует, что общее число поступивших в вузы по-прежнему растет — и речь в первую очередь идет не о столичных университетах.

По итогам 2024 года темпы роста выручки ряда производителей шоу, сериалов и фильмов для российских телеканалов замедлились. У крупнейшего участника рынка — «Красного квадрата» — показатель вырос на 35% против 43% годом ранее.