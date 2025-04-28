Трамп: Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Ранее господин Зеленский заявлял, что никогда не признает полуостров территорией РФ, так как это противоречит украинской конституции.

«Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему (Владимиру Зеленскому — «Ъ»), я говорю им: "Может быть, вы обратитесь к (44-му президенту США Бараку) Обаме? Спросите его, почему он уступил его (Крым)?" Кстати, они уступили его без единого выстрела»,— добавил президент США во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун в Нью-Джерси.

По данным СМИ, мирный план США включает признание Крыма российским и сохранение Россией территорий, приобретенных за время боевых действий. Однако тогда господин Зеленский отказался признавать полуостров частью России. В интервью CBS News глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «не ведет переговоры по своей территории», отвечая на вопрос о полуострове.