Зоны уверенного приема

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представит в понедельник, 28 апреля, результаты анализа динамики и структуры приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2024 году. “Ъ” заранее ознакомился с цифрами, из которых следует, что общее число поступивших в вузы по-прежнему растет — и речь в первую очередь идет не о столичных университетах. Платный прием также увеличивается — главным образом за счет негосударственных вузов. Платный прием остается и главным локомотивом образовательной миграции в Москву из других регионов, отмечают исследователи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В 2024 году численность принятых на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры за счет бюджетных ассигнований в России составила 566,1 тыс. человек. С 2019 года их число выросло на 11% (с 508,2 тыс.). В бакалавриате и специалитете прирост «бюджетников» составил 16%, а в магистратуре прием на обучение за счет бюджетных средств снизился на 1%. «В России растет число бюджетных мест,— поясняет один из авторов исследования, директор Центра статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ Николай Шугаль.— При этом количество бюджетных мест опережающими темпами растет именно в регионах, а не в Москве».

Кроме Москвы (на бюджет приняты 94 тыс. человек, это заметно больше, чем в 2019-м,— 85,3 тыс., но меньше, чем в 2022-м,— 96,2 тыс.) лидерами приема стали Санкт-Петербург (49,1 тыс. новых «бюджетников»), Татарстан, Свердловская и Ростовская области. Среди лидеров по приросту приема на бюджет с 2019 по 2024 год — Белгородская область (+42%), Татарстан (+33%), Башкирия (+29%), Свердловская (+28%) и Томская (+26%) области.

В Москве рост приема на бюджет за пять лет составил 10%, в бакалавриате и специалитете — на 15%. В магистратуре прием практически не изменился. В остальной части России (исследователи анализировали данные по всем регионам, кроме новых территорий) бюджетный прием за тот же период вырос на 12%. При этом соотношение численности принятых на бюджет жителей Москвы и Московской области и выпускников средних школ на территории столичного региона ниже среднего по субъектам РФ — 57% против 65%. «В среднем на каждые 100 выпускников школ Московского региона приходится 64 бюджетных места,— говорит ректор РГГУ Андрей Логинов.— Это невысоко, даже чуть ниже среднего по России уровня. Московской регион на 30-м месте по этому параметру, то есть многие другие регионы обеспечены бюджетными местами лучше. При этом за 64 места, которые приходятся на 100 московских абитуриентов, им приходится конкурировать с талантливыми ребятами со всей страны, которые тоже пытаются поступить в ведущие московские университеты. Если говорить о бюджетных местах, то в государственных вузах на 100 московских абитуриентов их приходится и вовсе меньше 30».

Численность принятых на платные программы обучения в бакалавриат, специалитет и магистратуру выросла за те же пять лет на 18%. Рост платного приема происходил в основном за счет частных вузов: в них число платников выросло на 91,1 тыс. против 19,6 тыс. в государственных вузах. В государственных учреждениях рост платных мест составил, таким образом, всего 4%.

«Наличие платного приема в негосударственных вузах расширяет доступ к высшему образованию для ребят, которые не прошли на приоритетные для них направления в государственные вузы,— говорит сенатор, зампред комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.— Проблемой это становится в том случае, если негосударственные вузы снижают входные требования ради привлечения студентов, что приводит к выдаче дипломов без должной подготовки». Главный показатель эффективности для вузов — занятость выпускников по специальности, отмечает сенатор: «Для синхронизации образовательных направлений с запросами рынка труда на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, который наделяет правительство правом регулировать прием на платное обучение в вузах и колледжах в соответствии с запросами работодателей. Уверена, что данная инициатива поможет избежать переизбытка выпускников по определенным профессиям».

Рост спроса на платные места в Москве составил 79% и вчетверо опережает общероссийский показатель. Авторы исследования говорят о росте интереса к вечернему обучению: «Проявляют его, как правило, не выпускники школ, а те, кто хочет получить второе высшее образование — а может быть, и первое, после колледжа»,— поясняет Николай Шугаль. Если в 2019 году доля «вечерки» составляла 6% общего приема, то в 2024-м — уже 15%. При этом доля заочников снизилась с 33% до 23%.

Авторы исследования отмечают и относительное снижение доли лиц, поступающих в вуз не в том регионе, в котором они получали предыдущее образование. В 2021 году эта доля достигала 29% (147,5 тыс. человек), а в 2024 году составила 27% (157,4 тыс.). В Москве, которая остается, по словам Николая Шугаля, «крупным центром притяжения» не только с точки зрения образования, доля бюджетных студентов из других регионов в 2024 году составила 42%. Но за последние годы эта доля сократилась на 4 процентных пункта — и снижение более заметно, чем в целом по РФ. В Москве лица, получившие образование в другом субъекте РФ, заметно чаще, чем в целом по России, обучаются платно — в 72% случаев по сравнению с 59% по России в 2024 году. В ИСИЭЗ считают, что Москва по-прежнему играет ключевую роль в межрегиональной образовательной миграции, но обусловлено это в основном «притоком платников, причем поступающих на вечернюю и заочную формы обучения».

«За последние 15–20 лет сложилось устойчивое общественное восприятие, что Москва оснащена бюджетными местами лучше, чем другие регионы,— говорит профессор, директор Института общественных стратегий Андрей Волков.— Но цифры говорят убедительно, что это не так. Москва почти не отличается от средних показателей по стране в части количества бюджетных мест к количеству выпускников школ: примерно 50–60%. Есть регионы, гораздо более "оснащенные" бюджетными местами, например Томск». При этом принципиально не количество бюджетных мест, а вложения в каждое бюджетное место, говорит Андрей Волков: «Это в первую очередь влияет на качество выпускников. И это убедительно показывает статистика по университетам в развитых странах мира, включая Китай».

Иван Тяжлов