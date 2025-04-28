Осужденный хочет права на суждение

Приговоренный к семи годам лишения свободы за распространение ложной информации о вооруженных силах бывший муниципальный депутат Алексей Горинов пожаловался в Конституционный суд (КС) на статью Уголовного кодекса, по которой он был осужден. Он также просит КС проверить нормы закона о местном самоуправлении, которые дают депутату иммунитет от уголовного преследования за его выступления, но по факту такую защиту не обеспечивают. Ранее КС уже пришел к выводу, что запрет на критику военных не противоречит Конституции, однако норму о военных фейках он еще не проверял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Горинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Горинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Осужденный за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов подал в КС жалобу, в которой просит проверить на соответствие Основному закону статью 207.3 Уголовного кодекса (УК), предусматривающую ответственность за фейки об армии. Об этом сообщила “Ъ” адвокат Ольга Подоплелова, представляющая заявителя в КС. Кроме того, он оспаривает нормы закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», которые обещают депутатам защиту от преследования за высказывания, сделанные ими при осуществлении полномочий. По данным электронной картотеки КС, жалоба находится на предварительном изучении.

Напомним, что член совета депутатов Красносельского округа Москвы Алексей Горинов стал в 2022 году первым приговоренным к реальному лишению свободы по новой ст. 207.3 УК. Поводом для вынесения семилетнего приговора стало его выступление на заседании совета 15 марта, в котором он осудил специальную военную операцию (СВО) и призвал в связи с этим не проводить районный конкурс детских рисунков. В ноябре 2024 года господин Горинов был осужден еще на три года тюрьмы за публичное оправдание терроризма.

В своей жалобе заявитель доказывает, что установленный ст. 207.3 УК запрет является формой вмешательства в свободу слова, направленной на подавление критики и свободной конкуренции мнений. Ведь он был осужден как за высказывания о фактах, так и за выражение оценочного мнения. Конструкция оспариваемой статьи создает ситуацию, при которой единственным допустимым источником информации становится государство, а преследованию подвергаются не ложные сведения как таковые, но высказывания, противоречащие официальной позиции, полагает Алексей Горинов. Это недопустимо в демократическом обществе и вступает в противоречие с запретом на установление обязательной государственной идеологии, закрепленным в ст. 13 Конституции, подчеркивается в обращении в КС. В жалобе также приводится позиция рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, которая в 2023 году пришла к выводу, что лишение заявителя свободы на основании статьи 207.3 УК нарушило его право на свободу мнений.

Господин Горинов также просит КС проверить положения ст. 40 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», согласно которым муниципальный депутат наделен правом беспрепятственно осуществлять свои полномочия и освобождается от ответственности за высказывания. Однако в законе есть оговорка: иммунитет не распространяется на случаи, когда депутат допустил публичные оскорбления, клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. Такое внутреннее противоречие лишает норму «какого-либо практического смысла», ведь из-за этого она практически перестает действовать, отмечает заявитель. Он просит КС признать спорные нормы противоречащими Конституции, а также постановить, что правоприменительные решения, вынесенные на основании ст. 207.3 УК, подлежат пересмотру.

По данным защиты экс-депутата, это первая жалоба в КС на статью УК о фейках. Напомним, что поправки о введении наказания за дискредитацию армии и распространение о ней ложной информации были приняты Госдумой в марте 2022 года, буквально через неделю после начала СВО. В том же году были вынесены и первые приговоры по ст. 207.3 УК. В 2023 году по ней осудили 65 человек, а в 2024-м — уже 90.

Ранее КС уже признал правомерным запрет на критику военных, отклонив около двух десятков жалоб на статью 20.3.3. Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую административную ответственность за публичную дискредитацию вооруженных сил. При этом суд указал, что публичные выступления, несущие в себе негативную оценку деятельности по защите интересов РФ, могут оказывать негативное воздействие, снижать решительность и эффективность выполнения военными поставленных перед ними задач и тем самым фактически играть на руку противнику.

Анастасия Корня