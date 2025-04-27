Лавров: Россия не ведет переговоры о целостности своей территории

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа признать Крым частью России. По его словам, господин Трамп понимает, что Москва не ведет переговоры о целостности своей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это решенный вопрос. Россия не ведет переговоры по своей территории»,— сказал Сергей Лавров в интервью CBS News.

Глава МИД России добавил, что Москва не получала предложений о переводе Запорожской АЭС в нейтральный статус и ее передаче под контроль Вашингтона. «Если мы его получим, то объясним, что станция находится в ведении госкорпорации "Росатом". Она находится под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно находящегося на объекте»,— сказал он.

24 марта Дональд Трамп сообщил, что Белый дом обсуждает переход атомных электростанций под контроль США в рамках урегулирования конфликта. Reuters писало, что контроль ЗАЭС американской стороной и распределение электроэнергии между Россией и Украиной входит в мирный план Соединенных Штатов.