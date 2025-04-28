Выручка разработчика протезов «Моторика» за год достигла 4,2 млрд рублей

Производитель технологичных протезов «Моторика» (ООО «МК Хомо Ауктус», группа «Моторика») за год нарастила выручку на 113%, до 4,2 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО, с которой ознакомился «Ъ». Чистая прибыль ООО составила 1,7 млрд руб. при росте на 187%. Как следует из отчетности, на продажу решений для протезирования верхних конечностей приходится более 4 млрд руб. выручки, также компания занимается производством протезов нижних конечностей, инвалидных колясок, нейростимуляторов и т. д. Наибольший вклад в рост выручки внесли продажи бионических протезов (протезы с внешним источником энергии). Компания работает в России и СНГ, а также имеет дочернее предприятие в Индии.

«Рост продаж протезов верхних и нижних конечностей был поддержан спросом на технические средства реабилитации российского производства как в России, так и странах СНГ на фоне ухода с рынка части зарубежных производителей»,— сообщили «Ъ» в компании. Затраты ООО на R&D по итогам 2024 года выросли на 208%, составив 0,2 млрд руб., и были направлены на развитие существующих и запуск новых решений, например, новой линейки бионических протезов c использованием оптических датчиков, рассказали в компании. В конце декабря «Моторика» приобрела 50,1% в одном из ведущих производителей инвалидных колясок, ООО «Завод специального оборудования». В сентябре прошлого года компания подтвердила «Ъ» планы на проведение IPO в 2026 году.

Татьяна Исакова