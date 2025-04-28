Ставка на вырост

Ряд участников страхового рынка планирует расширить присутствие в Крыму и новых регионах России. По словам экспертов, для страховщиков эти территории привлекательны за счет дополнительного объема бизнеса со стороны как розничных, так и корпоративных клиентов и относительно невысокой конкуренции. Вместе с тем юристы указывают на возможные правовые риски при урегулировании убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Страховые компании (СК) расширяют присутствие на новых территориях и в Крыму, следует из опроса “Ъ” участников рынка. Так, СОГАЗ планирует открыть клиентский офис в Севастополе. Кроме того, страховая группа последовательно развивает бизнес в новых регионах, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и до конца года планирует открытие представительства на новых территориях. В апреле СОГАЗ открыл первый розничный офис в Симферополе. В планах «Росгосстраха» на этот год открытие собственных офисов в Крыму, а также на новых территориях. «"ПСБ Страхование" с 2024 года начал работать в Республике Крым и ДНР, открыв представительства в Симферополе и Донецке, и мы планируем расширять свою деятельность»,— заявили “Ъ” в компании.

Сама идея предоставления страховых услуг в Крыму и новых субъектах РФ базируется на кратном потенциале роста бизнеса, а также расширении продуктового предложения и каналов продаж договоров, считает независимый эксперт Андрей Бархота. Кроме того, как отмечает один из собеседников “Ъ” на страховом рынке, компании находятся под санкциями и ничем уже не рискуют.

В целом, по оценкам господина Бархоты, текущий объем страхового рынка в Крыму и на новых территориях составляет 30–50 млрд руб., а через несколько лет может достигнуть 135–175 млрд руб. Суммарное количество офисов страховщиков в Крыму и новых регионах составляет не более пятнадцати, не считая офисы ГПБ и ПСБ, реализующие партнерские продажи, в том числе со стороны ассоциированных банков, отмечает господин Бархота.

Сегодня в Крыму и на новых территориях также работают и менее крупные страховые компании, в частности «Астро-Волга» (31-е место), «Гайде» (42-е место), «Хатхор» (не представлена в рейтинге «Эксперт РА», см. “Ъ” от 9 сентября 2024 года). В конце прошлого года также о планах по выходу на новые территории в сегменте ОСАГО сообщили «СберСтрахование» и «Адонис».

Присутствующие в указанные регионах страховщики уже закрывают ряд потребностей как юридических лиц, так и частных клиентов. СОГАЗ работает в сегментах страхования имущества и ответственности юрлиц, включая обязательные виды (ОСОПО и ОСГОП), а также добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев, рассказали в компании. У «Росгосстраха» юрлица имеют возможность застраховать объекты по строительно-монтажным рискам и гражданскую ответственность, а физлица — оформить ОСАГО онлайн или через страховых агентов и партнеров компании. «ПСБ Страхование» предлагает жителям Крыма и ДНР страхование имущества физлиц (в том числе залогов в случае ипотеки) и гражданской ответственности, страхование детей и взрослых от несчастного случая и в путешествиях, а также домашних питомцев. Для бизнеса доступно страхование имущественного комплекса, гражданской ответственности, грузоперевозок с покрытием военного риска, а также дополнительное медицинское страхование. При этом страхование ответственности в Крыму и на новых территориях скорее более прибыльно, чем на основной территории России, а имущественное страхование — до окончания вооруженной конфронтации — имеет сравнительно более высокий коэффициент убыточности, полагает господин Бархота.

По мнению экспертов, в зависимости от сценариев дальнейшего развития страховщики в новых регионах могут предполагать быструю экспансию в сегменте страхования ответственности, имущества и жизни. Выигрывать в привлекательности, клиентоориентированности, силе бренда будут крупные компании за счет узнаваемости и большего объема ресурсов, поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Впрочем, юристы напоминают о рисках. Существенную трудность представляет правовая неопределенность, поскольку на новых территориях продолжается интеграция в российское законодательство, что создает риски изменения регулирования, говорит гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Кроме того, по словам экспертов, возможны споры по признанию страховых случаев, особенно в условиях военных действий или чрезвычайного положения.

Юлия Пославская, Ян Назаренко