Главные новости недели в Нижегородской области к 27 апреля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Письма студентов нижегородского строительного техникума участникам СВО нашли на мусорке. Губернатор Глеб Никитин назвал ситуацию вопиющей, а человека, выбросившего письма, «бездушным, тупым моральным уродом». Координационный центр по поддержке военнослужащих пообещал доставить отправления адресатам.

Более 10 трупов животных и фрагментов их тел в пакетах обнаружили полицейские в квартире на улице Сусловой в Нижнем Новгороде. Истощенных, но живых кошек и собак передали волонтерам. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Двое мигрантов из Средней Азии готовили теракт на нижегородском нефтехимическом заводе. По данным ФСБ, по указанию украинского куратора они планировали атаковать предприятие с помощью FPV-дронов. При задержании мигранты оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Четыре украинских беспилотника уничтожили средства ПВО над Нижегородской областью ночью 24 апреля, еще два сбили на следующую ночь. Пострадавших нет, разрушения не зафиксированы.

Группа Виктора Григорьева «Динамика» стала акционером нижегородского завода им. Петровского (ЗИП, производит аппаратуру для авиации, судов и железнодорожного транспорта). Сделка была завершена еще в конце 2024 года.

Участников преступного сообщества обвинили в завозе в Нижегородскую область 2 тыс. нелегалов. По данным ФСБ, за два года злоумышленники заработали на незаконной миграции свыше 50 млн руб. Фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Югай

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вячеслав Югай

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Верховный суд РФ отправил на пересмотр уголовное дело бывшего гендиректора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая. В июне 2023 года его приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 200 млн руб. за получение взяток. Верховный суд учел доводы защиты о том, что управленца незаконно осудили за должностные преступления, и отправил дело на новое рассмотрение.

Пожар случился на городецком межмуниципальном полигоне регоператора «Ситиматик Нижний Новгород» в ночь на 27 апреля. К утру площадь возгорания достигла 20 тыс. кв. м. Причины и обстоятельства выясняются.