Участников ОПС обвинили в завозе двух тысяч нелегалов в Нижегородскую область

Группу нижегородцев и иностранных граждан обвинили в организации преступного сообщества, которое занималось ввозом и незаконной легализацией мигрантов. По данным ФСБ, всего участники группы завезли в регион около 2 тыс. мигрантов. За это они получили более 50 млн руб.

Злоумышленники имели конкретную структуру подчиненности и взаимодействия между собой.

За время следствия в отношении лидера сообщества и девяти соучастников возбуждено более 25 уголовных дел по организации незаконной миграции. Пять наиболее активных членов преступного сообщества находятся под стражей. Им может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.

Андрей Репин