Участников ОПС обвинили в завозе двух тысяч нелегалов в Нижегородскую область
Группу нижегородцев и иностранных граждан обвинили в организации преступного сообщества, которое занималось ввозом и незаконной легализацией мигрантов. По данным ФСБ, всего участники группы завезли в регион около 2 тыс. мигрантов. За это они получили более 50 млн руб.
Злоумышленники имели конкретную структуру подчиненности и взаимодействия между собой.
За время следствия в отношении лидера сообщества и девяти соучастников возбуждено более 25 уголовных дел по организации незаконной миграции. Пять наиболее активных членов преступного сообщества находятся под стражей. Им может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.