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Найденные на нижегородской мусорке письма участникам СВО отправят адресатам

Нижегородский координационный центр по поддержке военнослужащих, работающий на базе Дома народного единства, планирует доставить и передать участникам СВО письма, найденные на мусорке в Нижнем Новгороде. Их отправят адресатам с ближайшим грузом гуманитарной помощи, сообщили в Доме народного единства.

Как писал «Ъ-Приволжье», коробка с письмами студентов Нижегородского строительного техникума была найдена местным жителем на мусорке в Сормовском районе. После появления этой информации в СМИ на эту находку отреагировал губернатор Глеб Никитин. В своих социальных сетях он отметил, что выбросить эти письма мог только «бездушный, тупой моральный урод», у которого «есть имя и фамилия». «Мы должны знать и таких "героев". Я просто так эту ситуацию не оставлю»,— пообещал глава региона, добавив, что работать в образовательных и иных организациях региона виновные «больше не должны».

В свою очередь студенты Нижегородского строительного техникума, их преподаватели и директор Галина Шабаева записали собственное видеообращение. Они сообщили, что письма с поздравлениями с Новым годом, найденные на мусорке, были написаны в декабре. Тогда представители колледжа передали эти письма в региональное отделение ОНФ, помогли погрузить их вместе с гуманитарной помощью в автомобили и дождались отправки этого груза на СВО. В подтверждение своих слов учащиеся представили фотографии и видеозапись о том, как идет погрузка и отправка.

Галина Шабаева заявила, что ни студенты, ни преподаватели, ни она сама не причастны к тому, что написанные в декабре письма спустя несколько месяцев нашлись на мусорке в другом районе Нижнего Новгорода.

Андрей Репин

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