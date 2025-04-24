Мигранты из Средней Азии готовили теракт на нижегородском нефтехимическом заводе

В Нижегородской области два выходца из Средней Азии готовили теракт на одном из предприятий нефтехимической промышленности. По данным ФСБ РФ, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и «были нейтрализованы ответным огнем».

Террористы действовали по указанию украинского куратора. Они забрали из тайника беспилотники с самодельными взрывными устройствами, но запустить их не успели. Кроме беспилотников с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства на месте происшествия изъяты автомат и пистолет. В телефонах убитых террористы нашли переписку с куратором, в которой говорится о подготовке теракта и указаны координаты тайника с оружием и средствами поражения.

Оба террориста были приверженцами идеологии запрещенной в России международной террористической организации. Возбуждено уголовное дело.

Как писал «Ъ-Приволжье», ночью 24 апреля в Нижегородской области также уничтожили четыре украинских беспилотника.

Андрей Репин