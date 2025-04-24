Четыре украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью ночью 24 апреля

Средства ПВО ночью 24 апреля перехватили и уничтожили над Нижегородской областью четыре украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Предварительно, пострадавших нет, последствия не зафиксированы, добавил губернатор Глеб Никитин.

По данным Росавиации, для обеспечения безопасности нижегородский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты с 2:50 до 6:00. На запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Нижний Новгород.

Всего над российскими регионами этой ночью сбили 87 беспилотников, из них 45 — над Крымом, по 10 — над Белгородской и Курской областями.

Елена Ковалева