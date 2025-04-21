Нижегородский губернатор назвал вопиющей ситуацию с выброшенными письмами бойцам

В Сормовском районе Нижнего Новгорода местные жители нашли у мусорки коробку с письмами, которые учащиеся строительного техникума написали участникам СВО, сообщила программа «Кстати». Эту информацию прокомментировал губернатор Глеб Никитин. Он назвал ситуацию вопиющей, а человека, выбросившего письма, «бездушным, тупым моральным уродом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Не могу не выразить своего отношения. Тот, кто при доставке писем бойцам вместо отправления выбросил их, — бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Мы должны знать и таких "героев". Я просто так эту ситуацию не оставлю»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Начата проверка. Работать в образовательных и иных организациях региона виновные «больше не должны», считает Глеб Никитин. Он поблагодарил жителей, нашедших письма, и добавил, что решать судьбу отправлений будут вместе со студентами.

Елена Ковалева