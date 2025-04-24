Группа «Динамика» стала акционером нижегородского завода им. Петровского

Группа компаний «Динамика» Виктора Григорьева вошла в уставной капитал нижегородского ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» (ЗИП, производит аппаратуру для авиации, судов и железнодорожного транспорта). Как выяснил «Ъ-Приволжье», сделка была завершена еще в конце 2024 года. Несколько нижегородских акционеров предприятия продали свои пакеты акций промышленному холдингу и оставшимся партнерам. Один из бывших акционеров Николай Упирвицкий подтвердил факт продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По некоторым данным, сумма сделки составила чуть более миллиарда рублей. В результате блокпакеты акций ЗИП остались только у Михаила Гапонова и Станислава Рыбушкина, а холдинг «Динамика» стал владельцем большой доли завода.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году структуры ГК «Динамика» приобрели нижегородского производителя станций радиолокации — завод «Нител». Также велись переговоры о приобретении завода «Гидромаш», выпускающего авиагидравлику и шасси, однако наследники покойного Владимира Лузянина отказались продавать акции своего предприятия.

Иван Сергеев