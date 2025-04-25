Два беспилотника перехватили над Нижегородской областью утром 25 апреля

Дежурные средства ПВО утром 25 апреля перехвали и уничтожили над Нижегородской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Разрушения и последствия не зафиксированы, добавил губернатор Глеб Никитин.

По данным Росавиации, для обеспечения безопасности нижегородский аэропорт временно не принимал и не отправлял самолеты. К шести утра ограничения сняли.

Всего этой ночью над российскими регионами сбили 79 беспилотников, из них 59 — над Крымом, 11 — над акваторией Черного моря.

Елена Ковалева