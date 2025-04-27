Главреду «Областной газеты» Александру Лакедемонскому на год продлили контракт

Контракт с главным редактором «Областной газеты» (официальный печатный орган Свердловской области) Александром Лакедемонским продлен на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский (слева) и генеральный директор ИД "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова (справа) на презентации книги "Занимательная история предпринимательства на Урале"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский (слева) и генеральный директор ИД "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова (справа) на презентации книги "Занимательная история предпринимательства на Урале"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Урал» господин Лакедемонский, в конце недели генеральный директор «Областной газеты» Антон Третьяков ознакомил его с протоколом собрания учредителей о принятом решении.

«У нас сегодня хорошая сильная команда, есть понятные цели — делать печатное и сетевое издания "Областная газета" еще информативнее, интереснее, живее, ближе к читателю. Эффективно решать задачи, которые ставят перед нами учредители. Продолжаем работать в этом направлении»,— рассказал он.

Должность главного редактора «Областной газеты» Александр Лакедемонский занимает с июня 2022 года. Выпускник журфака УрГУ. До работы в издании несколько лет занимался информационным направлением в компаниях «Мосэнерго» и «Россети Центр» (Москва), сотрудничал с деловыми изданиями, включая газету «Коммерсантъ-Урал» и журнал «Эксперт».

Общественно-политическое издание «Областная газета» издается с 8 марта 1990 года (сначала газета называлась «За власть советов»). Учредителями являются губернатор и заксобрание Свердловской области.

Ранее в отставку подала директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова. Это произошло после смены главы региона: вместо Евгения Куйвашева 26 марта врио губернатора был назначен Денис Паслер.

Николай Яблонский