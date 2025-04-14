Промывку памятников в Петербурге начали со скульптуры маршала Говорова

В преддверии 80-летия Великой Победы в Петербурге начали промывать памятники, сообщает пресс-служба Смольного 14 апреля. В этом году специалисты начали традиционную работу с памятника маршалу Леониду Говорову на площади Стачек. По словам губернатора города Александра Беглова, все городские памятники и мемориальные доски приведут в порядок до 9 мая. От пыли и грязи также очистили памятники Дмитрию Шостаковичу на Кроверкской улице и Героям Краснодона в парке Екатерингоф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В ближайшие недели помоют памятник Жукову в Московском парке Победы, памятник Пионерам-героям в Таврическом парке, обелиск «Городу-герою Ленинграду», памятники-бюсты в Московском парке Победы на Аллее дважды героев СССР, памятник «Юнгам Балтики» на площади Балтийских Юнг, памятник Джамбулу Джабаеву, памятник-обелиск «Защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны», обелиск на границе Ораниенбаумского плацдарма.

Районным администрациям поручили привести в порядок более 500 объектов, посвященных подвигам советского народа. Это братские воинские захоронения, памятные знаки и мемориалы. Благоустройство памятных мест, связанных с войной и блокадой, запланировано на 26 апреля, когда состоится общегородской субботник.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что весенний месячник благоустройства стартовал в Петербурге 1 апреля. В этот месяц планируют очистить более 291 млн квадратных метров территории — дорог, мостов, пешеходных зон, скверов дворов, садов и парков.

Андрей Маркелов