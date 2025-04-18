В Летнем саду начали раскрывать скульптуры после зимы

В Летнем саду начали раскрывать скульптуры после зимнего сезона. В пятницу, 18 апреля, произведения искусства поочередно освобождаются от деревянных футляров.

Так, в Telegram-канале Русского музея показали, как от своего «скафандра» избавляется скульптурная аллегория XVIII века «Ништадтский мир».

«Готовимся к весне, новому сезону и к масштабным праздникам в Летнем саду Русского музея»,— написали в Telegram-канале музея.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вход в Эрмитаж станет бесплатным накануне Дня Победы.

Дарья Астанина