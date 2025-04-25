Главные новости за 25 апреля. Новороссийск

В Новороссийске трижды перекроют движение для репетиции Парада Победы.

Новый регоператор будет вывозить мусор из Новороссийска и еще семи муниципалитетов Кубани.

В Новороссийске самые дорогие свекла и лук на Кубани.

В Геленджике вложат в модернизацию энергоснабжения 250 млн руб.

В Анапе со дна Черного моря собрали около 440 т замазученного грунта.

В Дюрсо перекроют трассу из-за Кубка Новороссийска по ралли 26 апреля.

Новороссийск вошел в маршрут первого гастротура на поезде-отеле из Москвы.

В Новороссийске высадят 141,9 тыс. цветов на городских клумбах.

Новороссийский «Черноморец» сыграет на выезде с командами Саратова и Ярославля.