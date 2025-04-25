Новороссийск вошел в маршрут первого гастротура на поезде-отеле из Москвы

Поезд-отель первого гастрономического тура сделает остановку в Новороссийске во время маршрута на Юг России. Отправление рейсов из Москвы и Воронежа запланированы на 24 августа и 3 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе «Российские железные дороги» (РЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Путешествие займет пять дней. За это время поезд сделает остановки в Майкопе, Краснодаре, Крымской, Новороссийске и в Таганроге. Туристы посетят республику Адыгею, Кубань и Ростовскую область. На каждой остановке маршрута для них запланированы экскурсии на винодельни, фермы, в кафе и рестораны с блюдами национальной и региональной кухни.

Также в рамках гастротура запланирована культурная программа с посещением термальных бассейнов Майкопа, долины Лефкадия в Крымской, художественного музея им. Ф.А. Коваленко и парка Галицкого в Краснодаре, а также театра им. А.П. Чехова и рыбацких деревушек в Таганроге.

Также в этом году Новороссийск станет первой остановкой круиза туристического поезда «Рица». Туристы смогут прогуляться по набережной и увидеть крейсер-музей «Михаил Кутузов». Старт железнодорожного круиза, рассчитанного на неделю, запланирован на 11 октября 2025 года из Москвы.

Алена Воробьева