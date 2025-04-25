В Анапе со дна Черного моря собрали около 440 тонн замазученного грунта

В прибрежной зоне Анапы и Темрюка со дна моря собрали около 440 т замазученного грунта. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

До 1 мая сводную группировку водолазов под руководством ФГБУ «Морспасслужба» усилят до 110 человек. В работах по подъему мазута также задействован флот — шесть судов и восемь эжекторных установок.

«По итогам проведенных исследований акватории Черного моря в зоне промысла водных биоресурсов отклонений в выловленной рыбе и морепродуктах не зафиксировано»,— говорится в сообщении.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что обращений о негативном влиянии на рыболовство и аквакультуры в результате разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря не поступало.

Алена Воробьева