Новый регоператор вывезет мусор из Новороссийска и семи муниципалитетов Кубани

ООО «Южный региональный оператор» после утверждения тарифа будет вывозить ТКО в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регоператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После утверждения тарифов на вывоз мусор новый регоператор начнет работу в Новороссийске, Геленджике, Ленинградском округе, Староминском, Ейском, Щербиновском, Каневском и Кущевском районах.

«Кубань — новая зона деятельности для нашей компании. Видим все сложности и проблемы с вывозом мусора, которые есть сейчас, и готовы их решать»,— говорится в сообщении.

Пока идет переходный период, вывозом мусора в Новороссийске и Геленджике занимается компания «ЭкоЮг». Новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами приступит к работе после установления тарифов на вывоз мусора.

Для приема заявлений и заключения договоров жителей с новым регоператором на территории Новороссийска будут организованы специальные пункты. Также новый оператор увеличит количество маршрутов с 30 до 40.

ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) получил статус нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в начале апреля 2025 года. Он начнет работу в срок до 1 июня 2025 года.

Алена Воробьева