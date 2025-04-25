В Новороссийске самые дорогие свекла и лук на Кубани

Краснодарстат проанализировал цены на овощи в разных городах Краснодарского края. Дороже всего свекла и репчатый лук стоят в Новороссийске, дешевле всего эти продукты обходятся жителям Армавира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По выборочного статистического наблюдения цен в Краснодарском крае, самые дорогие свекла и репчатый лук в Новороссийске — их средняя стоимость составила 67,32 руб. и 70,49 руб. соответственно. На втором месте Сочи с ценой на свеклу 66,20 руб. и на лук 70,37 руб. Замыкает тройку лидеров Краснодар со стоимостью за свеклу и лук 60,75 руб. и 68,27 руб. соответственно. Самая дешевая стоимость кг этих овощей в Армавире — свекла по цене 56,53 руб., лук — 56,41 руб.

Неделю назад в Новороссийске стоимость свеклы составила 64,57 руб., а репчатого лука — 66,13 руб. Цена на кг картофеля выросла со 101,01 руб. до 111,57 руб., и вновь вывела Новороссийск на первое место в Краснодарском крае по самой высокой стоимости этой овощной культуры. Стоимость кг картофеля в Сочи также поднялась с 95,50 руб. до 104,03 руб. На третьем месте по-прежнему Краснодар — цена за один кг картофеля в столице Кубани поднялась с 94,42 руб. до 103,62 руб. Самый дешевый картофель по-прежнему в Туапсе, рост цены с 83,50 руб. увеличился до 92,84 руб.

Алена Воробьева