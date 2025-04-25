В Новороссийске высадят 141,9 тысяч цветов на городских клумбах

МБУ «Центр озеленения и благоустройства» начал подготовку клумб Новороссийска к летнему сезону. Планируется высадить 141,9 тыс. цветов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Клумбы города украсят герань, тагетес, петуния, ипомея — выбор прежний, зарекомендованный, устойчивый к высоким летним температурам»,— рассказала директор МБУ «Центр озеленения и благоустройства» Елена Морозова.

По ее словам, посадка рассады на цветниках идет с учетом всех особенностей. Работы ведутся на клумбах, которые перезимовали без цветов. Среди них — цветник с малой архитектурной формой в виде павлина в самой популярной рекреационной зоне Новороссийска.

Алена Воробьева