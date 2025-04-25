В Новороссийске трижды перекроют движение для репетиции Парада Победы

Для проведения репетиции Парада Победы в Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта 2, 5 и 7 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время репетиции 2 мая 2025 года движение будет перекрыто в период с 19:30 до 24:00 по ул. Советов, на участке от ул. Кутузовской до ул. Свободы, четная и нечетная стороны.

Ограничение проезда 5 и 7 мая введут в период с 19:00 до 24:00 по Анапскому шоссе, на участке от ул.Московской до ул. Кутузовской.

Также во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Новороссийске временно ограничат движение всех видов транспорта на 11 улицах:

По Анапскому шоссе, четная и нечетная стороны, на участке от ул. Тобольской до Кутузовского кольца, с 05:00 до 14:00.

По ул. Магистральной, на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца, с 05:00 до 14:00.

По ул. Кутузовской, на участке от ул. Видова до Кутузовского кольца, с 05:00 до 14:00.

По ул. Сипягина, на участке от ул. Чайковского до ул. Кутузовской, с 05:00 до 14:00.

По ул. Чайковского (сквер), на участке от ул. Сипягина до ул. Советов, с 05:00 до 14:00.

По ул. Советов, четная и нечетная стороны, на участке от ул. Кутузовской до ул. Новороссийской Республики, с 05:00 до 14:00.

По ул. Леднева, на участке от ул. Советов до ул. Мира, с 05:00 до 14:00.

По ул. Свободы, на участке от ул. Энгельса до ул. Советов и от ул. Советов до ул. Мира, с 05:00 до 14:00.

По ул. Рубина, на участке от ул. Коммунистической до ул. Советов, с 05:00 до 14:00.

По ул. Новороссийских Партизан, на участке от ул. Мира до набережной имени Адмирала Серебрякова, с 20:00 до 23:00.

По ул. Революции 1905 года, на участке от ул. Мира до набережной имени Адмирала Серебрякова, с 20:00 до 23:00.

Алена Воробьева