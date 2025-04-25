В Дюрсо 26 апреля перекроют трассу из-за ралли

В связи с проведением I этапа Кубка Новороссийска по ралли-спринту PRO 2025 «Дюрсо» 26 апреля 2025 года будет перекрыто движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Абрау-Дюрсо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Степанов, Коммерсантъ Фото: Алекс Степанов, Коммерсантъ

Движение автотранспорта ограничат в период с 10:00 до 17:00. Пропуск автомобилей каждые 40 минут будет осуществляться по адресу: г. Новороссийск, х. Дюрсо, дорога на Сухую щель, от улицы Приморской до базы отдыха «Голубая волна».

Движение всех видов транспорта в Новороссийске ограничат 2, 5 и 7 мая из-за репетиции Парада Победы. Проезд будет ограничен по вечерам.

Алена Воробьева