Новороссийский «Черноморец» сыграет на выезде с командами Саратова и Ярославля

Футбольный клуб «Черноморец» проведет две встречи на выезде. Команда сыграет с клубом «Сокол» в Саратове и клубом «Шинник» в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Черноморец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Выездные матчи состоятся 27 апреля и 3 мая. Сегодня, 25 апреля, «Черноморец» прибыл в Саратов. Десять дней команда проведет вдали от дома.

«Впереди два важных выездных матча и 10 дней вне дома. Без вашей поддержки нам не обойтись»,— написали футболисты болельщикам в Telegram-канале ФК «Черноморец».

В этом сезоне «Черноморец» надеется выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Футбольный клуб — в топ-3 самых посещаемых команд Первой лиги (5300 зрителей за матч). На случай выхода в РПЛ «Черноморец» ведет диалог с РПЛ и РФС по вопросу домашней арены — стадион «Центральный» в Новороссийске был построен в 1930 году и не соответствует стандартным критериям команды Российской премьер-лиги. Чтобы привести домашний стадион «Черноморца» в соответствие, нужно несколько месяцев.

Алена Воробьева