Главные новости за 25 апреля. Воронеж, Белгород, Курск
Туристический комплекс в городе-спутнике под Воронежем оценили в 2,2 млрд.
Сменился гендиректор управляющей компании воронежской ОЭЗ.
Воронежское КБХА подало иск к компании, не выполнившей заказы на 7 млрд руб.
Белгородская волонтерка ответит в суде за госизмену.
Глава Бобровского райсуда Воронежской области Анатолий Попов уходит в отставку.
Воронежский «Борхиммаш» решил подать иск о самобанкротстве.
Курского торговца молочными продуктами «НКС» признали банкротом.
Мандат депутата горсовета Белгорода передали участнику СВО.