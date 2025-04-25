Главные новости за 25 апреля. Воронеж, Белгород, Курск

Туристический комплекс в городе-спутнике под Воронежем оценили в 2,2 млрд.

Сменился гендиректор управляющей компании воронежской ОЭЗ.

Воронежское КБХА подало иск к компании, не выполнившей заказы на 7 млрд руб.

Белгородская волонтерка ответит в суде за госизмену.

Глава Бобровского райсуда Воронежской области Анатолий Попов уходит в отставку.

Воронежский «Борхиммаш» решил подать иск о самобанкротстве.

Курского торговца молочными продуктами «НКС» признали банкротом.

Мандат депутата горсовета Белгорода передали участнику СВО.