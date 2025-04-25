Белгородская волонтерка ответит в суде за госизмену

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по делу жительницы облцентра, волонтерки Надежды Россинской (известна также под сетевым псевдонимом Надин Гейслер). Она обвиняется в госизмене, публичных призывах к деятельности против безопасности государства и финансировании террористической деятельности (ст. 275 УК РФ; п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ; ч. 4 ст. 205. 1 УК РФ). Материалы направлены во Второй западный окружной военный суд, сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая публиковала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) призывы жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и сама переводила средства на его финансирование.

Фигурантка ранее отрицала свою вину и утверждала, что не могла действовать в интересах Украины, так как считается там врагом.

В сентябре прошлого года Росфинмониторинг внес Надежду Россинскую в перечень террористов и экстремистов.

Подробнее об уголовных делах в отношении волонтерки — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова