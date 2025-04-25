Глава Бобровского райсуда Воронежской области Анатолий Попов уходит в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области удовлетворила заявление председателя Бобровского районного суда Анатолия Попова об отставке. Решение было принято на заседании коллегии 23 апреля.

Господин Попов сложит полномочия 17 июля. На должность председателя он был назначен указом президента от 23 октября 2012 года. В 2019 году его полномочия продлили на второй срок.

9 апреля ККС объявила об открытии вакансии председателя Бобровского райсуда. Прием заявлений от потенциальных кандидатов продлится до 15 мая включительно. Помимо этого, в судебной системе Воронежской области в настоящее время открыты еще девять вакантных должностей, на заседании коллегии были рассмотрены заявления претендентов на эти должности и выданы рекомендации.

17 апреля в Черноземье указом президента были назначены 12 судей во всех областях макрорегиона.

Ульяна Ларионова