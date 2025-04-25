Сменился гендиректор управляющей компании воронежской ОЭЗ

Генеральным директором АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИНКО), управляющего местными особой экономической зоной «Центр» и индустриальным парком «Масловский», назначен Максим Трофименко. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ на этой неделе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Трофименко последние пять лет был директором госучреждения Воронежской области «Центр экспертизы тарифов». На этом посту его сменила Инна Комарова в статусе и. о.

С сентября 2023 года по март 2025 года ВИНКО возглавлял экс-глава департамента имущественных и земельных отношений региона (ныне — министерство) Сергей Юсупов. Затем и.о. генерального директора компании был назначен Леонид Воробей, в 2000-е руководивший главным управлением жилищно-коммунальной политики Воронежской области (ныне — министерство ЖКХ и энергетики региона).

О том, с какими финансовыми показателями ВИНКО закончила 2024 год, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова