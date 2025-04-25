Мандат депутата горсовета Белгорода передали участнику СВО

Территориальная избирательная комиссия передала вакантный мандат депутата горсовета Белгорода участнику СВО Алексею Клыкову. Как сообщили в горсовете, речь идет о мандате, который досрочно освободил Вадим Тарасенко в конце марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Клыков

Фото: горсовет Белгорода Алексей Клыков

Фото: горсовет Белгорода

Алексей Клыков выступает врио руководителя и координатором по экспертно-проектной работе регионального исполкома Общероссийского народного фронта, «много лет» является членом партии «Единая Россия», занимается волонтерской деятельностью.

В начале апреля сотрудники белгородского УФСБ задержали Вадима Тарасенко по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Впоследствии фигуранта отправили в СИЗО до 28 мая, ему предъявили обвинение.

По версии следствия, будучи командиром общественного объединения правоохранительной направленности («Ополчение 31»), фигурант добился назначения гражданам выплат за фиктивные дежурства в облцентре. С ноября 2023 года по февраль 2025-го на их счета перечислили порядка 1 млн руб., которыми обвиняемый впоследствии распорядился по своему усмотрению. В эту сумму оценен ущерб бюджету Белгорода.

Алина Морозова