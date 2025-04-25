Нарезай и выбирай

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 25 апреля утвердила новую схему 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина депутатов Госдумы на парламентских выборах 2026 года. Регионы Донбасса и Новороссии совокупно получили семь одномандатников, также дополнительно по одному округу досталось Москве, Подмосковью и Краснодарскому краю. Теперь новую схему нарезки должна одобрить Госдума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Как и ожидалось, новые регионы получат в Госдуме в общей сложности семь мажоритарных округов: три депутата будут представлять Донецкую народную республику (ДНР), два — Луганскую народную республику (ЛНР) и по одному — Запорожскую и Херсонскую области. Также по одному новому округу появится в Москве (теперь их будет 16), Московской области (12) и Краснодарском крае (9). Потеряют по депутату Ростовская (6), Волгоградская, Воронежская области и Алтайский край (по 3), а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области (каждый из этих субъектов в следующем созыве будет представлен одним депутатом).

При определении границ округов использовалась средняя норма представительства (общее количество зарегистрированных избирателей делится на 225), рассказал заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев. По состоянию на 1 января 2025 года в России насчитывалось 111,6 млн избирателей, таким образом, норма составила 495,8 тыс. человек.

18 регионов, которые не дотягивают до этой планки, гарантированно получают один мандат.

В остальных число округов определяется частным при делении количества избирателей на норму представительства. Определение границ округов внутри региона также происходит на основании нормы представительства, но рассчитанной уже на основании местных данных. Избиратели за границей будут голосовать только по федеральному округу, их в этой схеме не учитывали.

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В большинстве регионов сохранится так называемый лепестковый принцип нарезки, когда в границах одного округа находятся и крупные города или их части, и сельские территории, следует из выступлений председателей региональных избиркомов, представлявших новые схемы разграничения. В числе критериев, которыми они руководствовались при определении границ,— соблюдение нормы представительства, удобство транспортного сообщения внутри округа и сохранение границ муниципалитетов.

Например, территория Донецка будет поделена между тремя округами — Донецким, Горловским (в него войдут ключевые Киевский и Куйбышевский районы административного центра) и Макеевским, рассказал председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. А в ЛНР 11 городских округов и 17 муниципальных будут разделены между двумя — Луганским и Алчевским, доложила председатель республиканской комиссии Марианна Сумская.

В Алтайском крае, где за 15 лет численность избирателей сократилась на 9,2%, теперь будет три округа — Барнаульский, Бийский и Славгородский, причем административный центр окажется поделен между ними примерно в равной пропорции, объяснил замглавы краевого избиркома Евгений Суворов. По словам председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина, в Подмосковье появится новый Мытищинский округ, куда войдут Мытищи, Королев и Долгопрудный. В результате основные изменения затронут граничившие с ними Балашихинский, Дмитровский, Люберецкий и Серпуховский округа. В остальных районах они будут минимальными. В Москве, как рассказала председатель горизбиркома Ольга Кириллова, будет создан новый Солнцевский округ, куда войдут районы Дорогомилово, Раменки, Очаково-Матвеевское, проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, а также Солнцево и Ново-Переделкино. Соответственно, изменение границ планируется в Ховринском, Новомосковском, Ленинградском и Тушинском округах.

Николай Булаев напомнил, что прежняя схема нарезки была утверждена в 2015 году. Срок ее действия составляет десять лет. При этом сейчас Госдума рассматривает законопроект, который сократит срок до пяти лет. В комиссии полагают, что это соответствует современным реалиям: «Реагировать на изменение численности избирателей в субъектах РФ надо динамично».

Анастасия Корня