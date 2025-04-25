Назначен заместитель главы миндортранса Челябинской области

На новую должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Павел Перебатов. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера размещено на портале правовой информации.

До назначения Павел Перебатов 12 лет работал в главном контрольном управлении Челябинской области. В декабре 2020 года он стал первым заместителем начальника ведомства.

Теперь у министра дорожного хозяйства и транспорта всего два первых заместителя — Андрей Ксензов и Станислав Харченко, а также три зама — Павел Перебатов, Александр Егоров и Андрей Майсак.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе в структуре министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выделили еще одну ставку заместителя министра. Новый сотрудник будет отвечать за отделы контроля организации движения и транспортной безопасности.

Первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко с 26 декабря прошлого года находится в СИЗО по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Под стражей в Москве также находится челябинский министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).