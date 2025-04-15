В миндортрансе Челябинской области появится еще один заместитель министра

В структуре министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выделили еще одну ставку заместителя министра. Новый сотрудник будет отвечать за отделы контроля организации движения и транспортной безопасности. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Теперь у министра дорожного хозяйства и транспорта будет два первых заместителя и еще три зама. Это уже второе изменение организационной структуры ведомства в 2025 году. В начале марта была введена вторая должность первого заместителя, на которую назначили бывшего вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству Андрея Ксензова. Первым заместителем также является Станислав Харченко. Посты заместителей занимают Александр Егоров и Андрей Майсак.

В настоящий момент неизвестно, кто займет пост третьего заместителя в миндортрансе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко с 26 декабря прошлого года находится в СИЗО по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Под стражей в Москве также находится челябинский министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. Его задержали сотрудники ФСБ в феврале этого года. В отношении Алексея Нечаева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). В числе фигурантов также экс-руководитель челябинского миндортранса Дмитрий Микулик, бывшие руководители и совладельцы АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов.

По версии следствия, руководители регионального миндортранса и представители ряда юридических лиц заключили госконтракты по ремонту и строительству дорог на сумму более 30 млрд руб. на основании результатов фиктивных конкурсных процедур, после чего похитили более 2,9 млрд руб. путем их последующего перечисления на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.