«Глушат рыбу на охоте своими мощными крыльями»

Праздник, отмечаемый 25 апреля, учредили, как это часто бывает, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения животного. О том, где обитает тот или иной вид, как относится к людям и что такое «эффект пингвина», в интервью “Ъ” рассказал ведущий зоолог Московского зоопарка Александр Павлов, с которым беседовала Наталия Лескова.

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— Кто и когда впервые описал пингвинов?

— Жорж Бюффон в середине XVIII века описал бескрылую гагарку, и этот вид долго принимали за пингвинов. Потом уже Александр фон Гумбольдт уточнил, что это отдельное семейство. И сегодня есть даже вид, который носит имя Гумбольдта.

— Сколько всего видов пингвинов известно на сегодня?

— Официально — 17, еще один подвид, северный желтохохлый, дискутируется. Все обитают в Южном полушарии, начиная от Южной Америки и Австралии и заканчивая экватором – там живет галапагосский пингвин.

— Почему именно в Южном полушарии?

— Так они эволюционно расселились и адаптировались. Среди них есть три зимостойких вида: императорские, королевские и адели. Они в период размножения гнездятся в условиях экстремального климата. Мы знаем, что в Антарктиде температура опускается до минус 70, и они прекрасно себя чувствуют. Там, где много льда, они научились передвигаться, как на санках: ложатся на живот и съезжают вниз. Остальные виды довольно теплолюбивы. Африканские пингвины живут у Мыса Доброй Надежды, где плюс 30, но важное условие для них — наличие холодного течения, богатого рыбой.

— Есть ли места в России, где живут пингвины? Прочитала, что они встречаются на Шпицбергене, где есть российские поселения.

— Там встречаются королевские, или императорские пингвины, но это единичные колонии. Полярники привозили их в свое время из экспедиций, дарили Московскому зоопарку, но их там совсем мало.

— Доводилось ли вам видеть пингвинов в природе?

— Да, в командировках — в основном в Южной Африке, в Кейптауне, там живут африканские пингвины.

— Что вы там увидели необычного?

— Это вообще необычный, узкоспециализированный вид, прочно связанный с водой, колониальный, особенно в период размножения, достаточно своеобразный: они живут прямо по побережью. И образ их существования уникален. Например, они не строят гнезда, а роют норы, причем делают это своими мощными лапами.

Интересны их ритуалы ухаживания, когда пингвины ходят с важным видом, кланяются друг другу, собирают веточки. Если происходит конфликт интересов у разных пар, то они эти веточки друг у друга отнимают, возникают стычки.

А как они выкармливают птенцов! У них ярко выражена родительская забота, причем отец нередко демонстрирует более заметную привязанность, чем мать. Утром или в сумерках папа или мама уходят на рыбалку, потом приходят с ужином и, что интересно, узнают своих птенцов по вокализации, по крику. Нам кажется, что голоса птенцов совершенно одинаковы, но родители никогда их не перепутают.

Птенцы забавные, очень смешно бегают — в отличие от взрослых птиц, которые передвигаются довольно медленно, вразвалочку. А вот плавают взрослые особи очень быстро, могут развивать скорость в воде до 60 км в час. Могут нырять на глубину до 150 м и оставаться под водой 20–30 мин.

При этом, чтобы не всплывать во время подводной охоты, они заглатывают небольшие камни. Для плавания они используют свои мощные крылья, как рыбы плавники и хвост. Крыльями же пингвины глушат рыбу на охоте. И кормят своих птенцов полупереваренной рыбой.

В отличие от нас с вами они без проблем пьют соленую воду, которая не представляет для их организма никакой опасности. Солевая железа в их теле выводит соль наружу во время чихания.

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— Что вы можете сказать о когнитивных способностях пингвинов?

— Они довольно сообразительные. Из большого многообразия пингвинов, наверное, особенно интеллектуально одаренные — африканские. Они научились взаимодействовать с людьми, которые живут недалеко от побережья: могут забираться в дома, брать какую-нибудь еду и убегать. Самые сообразительные, наверное,— субантарктические папуанские пингвины. Они очень хорошо воспринимают свои имена — в зоопарках, когда проводят тренинги, они и команды разные выполняют. Они же и самые активные: в природе обитают в более экстремальных условиях, где много хищников.

Только что тебя морской лев или косатка пытались схватить, ты чудом вырвался, а через какое-то время должен опять идти в эту среду. Это означает, что у них должна быть высокая стрессоустойчивость.

— Значит, пингвины — спокойные птицы?

— В целом да. Важно, что они колониальные и все делают совместно. В психологии даже существует термин «эффект пингвина», когда вся группа ждет, что кто-то решится на первый шаг. Название термина идет как раз из наблюдений за пингвинами: вся группа может стоять на краю льдины, пока кто-то один из них не прыгнет в воду. На самом деле это важная привычка, которая позволяет убедиться, что вокруг нет хищников.

Есть видео, как пингвины запрыгивают в лодки к туристам, чтобы избежать нападения косатки. Это тоже говорит об их сообразительности.

— Значит ли это, что они не боятся людей?

— Просто они не видят в людях особой угрозы. Если люди заходят в их колонию, случается большой переполох. И если люди пингвинов гоняют, то они обороняются. Они могут нападать. У них сильные крылья, которыми они могут ударить так, что мало не покажется. Не менее сильный у них клюв. Крупные виды могут за себя постоять, так запросто к ним не подойдешь. Хотя в целом они мирные, толерантные.

— В истории эволюции пингвинов были времена, когда они летали?

— Были, но уже очень давно, 150 млн лет назад. Сейчас это водная птица. И, кстати, это не такая уж редкая история. Не летают бескилевые, страусы, казуары, киви. Но пингвины — особенный вид, их ни с кем другим не сравнишь.

— Пингвины вообще не похожи ни на кого из других животных, разве что на людей. Недаром же Анатоль Франс написал роман «Остров пингвинов». Как вы думаете, насколько он жизненный?

— Это социальная фантастика, но я считаю, что там ничего не придумано, все как в жизни, а пингвины взяты в качестве главных героев именно из-за сходства с людьми.

— Сколько в Московском зоопарке видов пингвинов?

— Три: пингвины Гумбольдта — основная группа, папуанские субантарктические пингвины и небольшая группа африканских пингвинов. Всего 35 особей — 27 гумбольдтов и по четыре папуанских и африканских.

— Откуда они попали к вам?

— Зоопарк участвует в международных программах, и, чтобы получить какой-то вид, мы должны создать для него условия, затем связываемся с международным координатором, показываем, каковы они. И любо следует одобрение, либо советуют что-то исправить, что-то поменять. Если условия подходят и мы есть в международной программе, то нам выделяется группа пингвинов, как и любому другому зоопарку, и мы их содержим. Соответственно о приплоде сообщаем — есть международные базы данных, куда заносятся чипы, идентификационные данные, заводится именная книга. В дальнейшем приплод будет отдан в другие зоопарки для формирования будущих пар.

— Как им живется в зоопарке? Не чувствуют ли они себя стесненными?

— Нет, это большой миф: созданы нормальные условия, рацион такой же, как в природе, они ровно столько же проплывают, столько же шагов ходят. Все это сравнивается.

— В зоопарках они тоже роют норы?

— Если условия созданы, то да. У нас, например, имитация пещеры, скалы. Это комфортнее для них, и нам удобнее обслуживать. Там и видеокамеры стоят, так мы можем наблюдать за ними в режиме 24/7. Пингвины у нас живут с 1995 года, это большой опыт. Каждый год у нас приплод, который мы расселили во множество зоопарков мира, России. Везде есть дети от наших пингвинов.

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— Интересно, как в зоопарке они себе выбирают пару? Наверное, не так, как в природе?

— Точно так же. Мы же не просто привезли к самке самца, и живите. Создается группа с большим количеством самцов и самок, они сами себе выбирают, распределяются, кто с кем будет, кто кому понравится. Бывает, что некоторые остаются без пары. Тогда мы уведомляем координатора, что нам нужны еще самцы или самки. Это называется «популяционный менеджмент».

— Есть случаи, когда они никого не выбрали, но не потому, что не хватило?

— Конечно, насильно мил не будешь.

— Как вам кажется, какими критериями они пользуются в таких ситуациях?

— Сложно сказать. Характер, вероятно. И то, что с точки зрения пингвина привлекательно. Наверное, как-то они это определяют. Кто-то настырнее, кто-то ухаживает лучше, кто-то более инертный. Все пингвины — индивидуальности, все с разными характерами.

— Есть ли у вас любимчики, друзья среди пингвинов?

— У нас они все любимые, мы не можем кого-то выделять. Есть такие, которых мы выкормили, но мы все равно стараемся их не выделять, хотя первое время они считают нас своими родителями. Они живут своей жизнью, мы пытаемся как можно меньше лезть в их мир со своими человеческими критериями, не нарушать его. Создаются искусственные условия, как в природе, они в них живут своей жизнью, а мы просто наблюдаем за ними, ведем исследования.

— Нет ли сейчас опасности для пингвинов? Их не истребляют?

— Основные угрозы для пингвинов сейчас — разливы нефти, коммерческий вылов рыбы, изменение климата, все влияет на снижение популяции разных видов. Через десять лет, по прогнозам, африканского пингвина в природе не будет. Останется только в зоопарках.

И День пингвина нужен. Ведь пингвин — индикатор окружающей среды, если их становится меньше, то с природой что-то не так.

В природе все взаимосвязано: какой-то вид уберите — что-то другое изменится. Баланс в природе поддерживается тонкими связями, о которых мы мало что знаем. Мы должны об этом рассказывать.

— Есть какие-то истории про пингвинов, которые вас поразили?

— Например, у нас был пингвин по кличке Толстый, который оказался очень хорошим папой. Обычно пингвины не выкармливают чужих детей, прогоняют или просто игнорируют, а питание дают только своим, но к Толстому прибегали птенцы из соседних нор, и он их всех кормил.

— Вы говорите, что даете им имена и они откликаются. А как они на вас реагируют? Бегут к вам?

— Поворачивают голову. Будешь звать — подойдет.