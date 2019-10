Смерть пингвина

Случилось это на острове Эльдей у южного побережья Исландии. Спустя восемь лет, в 1852 году, рыбаки вроде видели одного живого пингвина, нырявшего на мелководье Большой Ньюфаундлендской банки, но более веских доказательств, чем слова рыбаков, этому не нашлось, и официальной датой исчезновения северного пингвина (Pinguinus impennis) считается 1844 год.

Злодеяние на скале

В 2004 году в США вышла книга Ричарда Эллиса о вымерших животных (Richard Ellis. No Turning Back: The Life and Death of Animal Species), в которой названы имена убийц последней пары пингвинов — Йон Брандссон, Сигурдур Ислейфссон и Кетил Кетилссон, и в деталях воссоздана жуткая картина их экологического преступления. Первые двое набросились на самца и самку пингвинов и задушили (strangled) их, а Кетилссон растоптал (smashed the egg with his boot) последнее на Земле яйцо пингвина Северного полушария.

Эллис — писатель плодовитый, он автор 23 книг, в основном о морских животных, некоторые из них стали экологическими бестселлерами. Насчет имен исландских рыбаков, высадившихся в 1844 году на острове Эльдей, в десяти милях от берега Исландии, а фактически торчащей из моря скале, в его книге наверняка нет ошибки. Исландцев всегда было сравнительно мало, и со времен Landnamabok («Книги о заселении Исландии» XII века) они скрупулезно ведут учет всех своих сограждан. Но в нарисованной писателем картине преступления, наверное, все-таки есть художественное преувеличение. Его книга рассчитана на широкого читателя, а народ такие вещи любит. Она, кстати, есть в свободном доступе в интернете, желающие могут почитать ее бесплатно.

Пингвинья Атлантида

События 1844 года на острове Эльдей, возможно, развивались так, как их описал Эллис, но без авторского драматизма, а буднично. До 1830 года у южного побережья Исландии был целый архипелаг островов, на которых гнездились пингвины, служившие одним из основных объектов промысла местных жителей.

Объект был ценным, потому что годилось в нем все. Мясо хоть было жестким и невкусным, как у чаек, но его было в каждой птице много и его ели. Перьями набивали подушки, а пух шел на теплые одеяла и утеплитель верхней одежды. Из большого клюва пингвина делали костяные украшения. Огромные по сравнению с куриными яйца, состоявшие в основном из желтка, были желанным, но редким лакомством: самка высиживала только одно яйцо за сезон.

К началу XIX века, когда человек уже практически уничтожил северных пингвинов, их исландская колония была самой крупной в мире. Естественных врагов, кроме человека, тут у них вообще не было. А жителей в Исландии, как уже сказано, всегда было мало, и далеко не все они занимались промыслом пуха и яиц пингвинов. Правда, начиная с XVII века в прибрежных водах Исландии появились суда скандинавских, английских и бретонских рыбаков. Но были они тут, как правило, транзитом, направляясь в более выгодный для промысла район Большой Ньюфаундлендской банки. Словом, тут была настоящая пингвинья Атлантида, и судьба ее постигла такая же, как мифическую Атлантиду Платона.

После исландского землетрясения 1830 года острова архипелага опустились ниже уровня моря. Маленькие колонии птиц остались только на нескольких уцелевших островках, и в течение нескольких лет местные жители целиком их перебили. Можно понять радость трех исландских рыбаков, вдруг увидевших на скале острова Эльдей парочку птиц, которые, как они считали, навсегда покинули местные воды. Не исключено, что их первой мыслью было: наконец после землетрясения пингвины начали возвращаться в их края.

Они высадились на скалу, привычно свернули шеи пингвинам, наверное, отругали и, возможно, даже надавали тумаков растяпе Кетилссону, наступившему сапогом на яйцо. Глупо винить простых исландских рыбаков середины позапрошлого века в отсутствии знаний о минимальной численности популяции и о других законах популяционной генетики. Их тогда не знали и ученые.

Запоздалое раскаяние

Понятие исчезающего вида и понимание его безвозвратности пришли позже, позже пришло и чувство вины за содеянное. Американские орнитологи в приступе раскаяния даже назвали именем пингвина Северного полушария научный журнал своего общества — The Auk — и объявили этого пингвина первой птицей, целиком уничтоженной человеком. Но случилось это в 1884 году, то есть спустя 40 лет после событий на острове Эльдей.

Насчет того, что северный пингвин был первой птицей—жертвой человека, конечно же, преувеличение. В науке к настоящему времени накопился целый мартиролог из почти сотни видов птиц-мучеников, погубленных человеческой жадностью. Целиком человек истреблял виды пернатых и до пингвина Северного полушария, и после него. А этого пингвина, кстати, довольно рано начали беречь от полного истребления. Первые запреты на его промысел датируются XVI веком. Но они диктовались чисто экономическими соображениями, а не заботой об охране природы. Фактически это были попытки госрегулирования прибыльной отрасли добычи перьев и пуха.

Жертвы глобального похолодания

Роль человека в истреблении этого вида была главной, но ее, как считают ученые, усугубили объективные обстоятельства — Малый ледниковый период. В XIV веке он сменил средневековое глобальное потепление, а пик глобального похолодания Нового времени, усиленный так называемым Маундеровским минимумом низкой солнечной активности, пришелся на XVII — начало XIX века. Гренландия полностью покрылась льдами, которые не растаяли до сих пор. Про когда-то теплую средневековую Европу никто уже не помнил, по Сене и Дунаю полгода в году катались на коньках и санках.

Сейчас, кстати, мир опять проваливается в теплое Средневековье — не только и не столько климатически, сколько ментально. Вовсю идет торговля индульгенциями от греха глобального потепления, только теперь индульгенция имеет вид членских взносов стран, присоединившихся к Киотскому протоколу, а сейчас наперегонки подписывающих Парижское соглашение. Стоят такие индульгенции несравненно дороже, чем средневековые, но столь же ханжеские и бессмысленные, каким был налог на грехи в своем классическом средневековом виде.

Из-за похолодания в XVII веке граница ареала наземных арктических хищников, в первую очередь белых медведей, сдвинулась на юг, где северный пингвин обитал в относительной безопасности. Белые медведи и более мелкие полярные хищники соревновались с человеком в прореживании популяций пингвина, но, конечно, сравниться с местными охотниками за птичьими яйцами и пухом не могли. В итоге сосуществованию пингвина Северного полушария и человека, которое продолжалось, по оценкам палеонтологов и археологов, не менее 40 тыс. лет, пришел конец: в 1844 году на Земле остался только один из этих двух видов — человек разумный.

Больше того, ученые нашли кости пингвинов Северного полушария при раскопках стоянок неандертальцев. Пингвинов, оказывается, было два вида: один — крупный, больше метра ростом, второй — помельче, до 80 см в высоту и весом до 11 кг. Крупный вымер первым еще в доисторические времена, что понятно: у крупного больше мяса и пуха, его выгоднее убивать. Тот, что помельче, продержался до позапрошлого века. А в свои лучшие времена он водился на побережье Европы и Северной Америки от Норвегии и Гренландии на севере до юга Португалии и канадского Галифакса.

Скорее чайка, чем пингвин

Если строго придерживаться научной систематики животных, то та птица, о которой до сих пор шла речь, никакой не пингвин. Они относятся не только к разным видам, родам и семействам, но даже к разным отрядам класса птиц.

Пингвин Северного полушария относился к отряду ржанковых, где его ближайшие родичи — чайки. То есть этот пингвин когда-то был чайкой, которая в процессе эволюции утратила способность летать, а, соответственно, ее крылья превратились в плавники. До сегодняшнего дня, к счастью, дожила и сейчас охраняется законом птица гагарка, которая своим внешним видом иллюстрирует промежуточное звено между чайкой и вымершим пингвином. У гагарки есть сравнительно небольшие крылья, и она летает. Но пока она сидит на скалах, а точнее, стоит столбиком, своей черной спиной и головой и белым животом она поразительно похожа на современного пингвина из Антарктиды.

А пингвины, которые сейчас населяют побережье Антарктиды и других континентов и островов Южного полушария, совсем другие по происхождению птицы. Они относятся к одному уникальному на нашей планете отряду пингвинообразных, у которого есть только одно уникальное семейство пингвиновых, в котором на сегодня насчитывается шесть родов и 18 видов птиц. Именно их и только их мы сейчас называем пингвинами, и это еще одна великая несправедливость человека по отношению к уничтоженному им пингвину Северного полушария.

Ведь именно его изначально назвали пингвином. Так называли его в Европе и во времена Юлия Цезаря, и во времена Наполеона Бонапарта. Правда, ни у кого тогда эта птица, стоявшая с огромным яйцом на перепончатых лапах под брюхом, смешно переваливающаяся при ходьбе и ловко ныряющая с берега клювом вперед, не вызывала того умиления, которое сегодня обычно для нас при виде антарктических пингвинов. Тогда это была обычная промысловая птица, как утка, гусь, перепел, рябчик, только гораздо больше их и убить которую было проще простого. Она была известна не только мореплавателям в дальние страны, но буквально всем, кто жил на атлантическом побережье Европы от Норвегии до Португалии.

Зоонимическая путаница с пингвинами

В эпоху великих географических открытий мореплаватели, впервые видевшие таких же птиц у мыса Доброй Надежды, на побережье Чили, на Галапагосских островах, на южном берегу Австралии и в Новой Зеландии, не могли не воскликнуть: «Смотрите, пингвины!» А к тому времени, когда в 1820 году был открыт пингвиний рай — Антарктида, пингвинов Северного полушария, много веков носивших это имя, уже почти не осталось, и их имя перешло к бескрылым, прямоходящим морским птицам Южного полушария. Как многие, наверное, помнят из школьного курса биологии, такое сходство далеких друг от друга по происхождению видов называется конвергенцией.

В латинских научных названиях видов нынешних пингвинов-«самозванцев» нет ни одного слова, даже близко похожего на слово Pinguinus. Зато вымерший в 1844 году пингвин Северного полушария носит научное имя Pinguinus impennis (пингвин бескрылый). Было бы бесполезно объяснять людям, что они неправильно называют нынешних пингвинов пингвинами, поэтому ученые, сохраняя латинское название вида для своих научных трудов, называют вымершего пингвина Северного полушария бескрылой гагаркой (по-английски «большая гагарка» — great auk).

Был ли российский пингвин

В отечественной науке о вымершем пингвине оставался не выясненным только один вопрос: водились ли эти птицы когда-либо в российских водах. По проверенным данным, четырех бескрылых гагарок видели в XIX веке на траверзе норвежского города Киркенес, в десяти милях по морю от границы Российской Империи (и РФ тоже). Но восточнее их никто никогда не наблюдал, и нет палеонтологических и археологических свидетельств обитания бескрылых гагарок в российских морях.

Есть лишь свидетельство французского судового врача Ламартинера, который был на борту датского корабля, в 1653 году посетившего Новую Землю. Там датчане захватили в плен четырех аборигенов-ненцев (самоедов, как их тогда называли) и увезли их в Данию. Одежда двоих из них, мужчины и женщины, была «сшита из шкурок пингвинов», писал Ламартинер в своей книге «Путешествие в северные страны», вышедшей в 1671 году. Там же был рисунок пленников в парках, явно сшитых из кусков оперенной по краям кожи. Однако три года назад бельгийский орнитолог Жак ван Имп (Jacques Van Impe) в своей статье в «Русском орнитологическом журнале» догадался посчитать шкурки, которые пошли на шитье парок ненцев на рисунке Ламартинера.

Только на передней стороне парки, видной на рисунке, шкурок было у мужчины 20, у женщины — 30, то есть всего их в одной парке должно было быть не менее 40 штук. Это примерно в три-четыре раза больше, чем шло шкурок бескрылой гагарки Pinguinus impennis на шитье парки у канадских индейцев инуитов: птица-то была большая. Конечно, ненцы могли шить парки из шкурок птенцов бескрылой гагарки — у птенцов птиц всегда больше теплого пуха, чем у взрослых особей. Но это было бы слишком затратно и невыгодно для самоедской «легкой промышленности». Скорее верно объяснение Жака ван Импа: пингвинами в XVII веке в Европе называли не только большую гагарку, но и каких-то других морских птиц.

Для сторонников парадигмы «Россия — родина слонов» результат неутешительный. Может быть, в какой-то мере компенсацией им за это разочарование послужит теперь научно установленный факт, что подданные Российской Империи никогда не имели отношения к зверскому избиению пингвинов Северного полушария вплоть до их полного уничтожения, а виновно в этом исключительно население нынешних стран НАТО.

Сергей Петухов