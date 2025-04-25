Зеленое финансирование расцветет в июле

Власти намерены в самые короткие сроки запустить механизм льготного кредитования проектов устойчивого развития по аналогии с проектами технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Стимулирующее регулирование начнет действовать уже с 1 июля 2025 года — инструкция для банков уже готова, таксономия и список проектов находятся на завершающей стадии согласования. Однако процесс может споткнуться о верификацию «устойчивости» — на кредиты, не получившие ее у уполномоченных верификаторов, льгота распространяться не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэкономики в ближайшее время определит перечень проектов в области устойчивого развития — зеленых проектов, направленных на достижение углеродной нейтральности, на которые будет распространяться льготное кредитование. Как заявил на днях, выступая в Торгово-промышленной палате, начальник Центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Вячеслав Буньков, изменения к законодательству вступят в силу с 1 июля. Регулирование будет аналогично введенному в 2023 году для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. «В настоящее время инструкция для банков готова, а таксономия зеленых проектов находится на завершающей стадии доработки и согласования»,— сообщил представитель ЦБ.

Обновленная инструкция ЦБ РФ №199-И с изменениями правил для кредитных организаций начнет действовать 1 июля 2025 года, а приоритеты проектов устойчивого развития Минэкономики зафиксирует в новой редакции постановления правительства №1587 (см. “Ъ” от 8 апреля). «Сформирована целостная система привлечения инвестиций в проекты устойчивого развития. Министерство определило направления таксономии таких проектов по степени их влияния на достижение долгосрочной цели снижения выбросов парниковых газов по разным отраслям экономики»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Новое регулирование позволит банкам снижать оценку рисков для «устойчивых» проектов и высвобождать регуляторный капитал, пояснили “Ъ” в пресс-службе ЦБ. Финансировать за счет льготных кредитов и облигаций устойчивого развития можно будет только новые проекты, при этом снижение риск-весов банками будет ограничено по объему капитала, который они могут сэкономить, чтобы не перекладывать на них повышенные риски. В зависимости от качества проекта устойчивого развития снижение риск-веса может составлять 10–50% от обычного. Привлекать финансирование для отдельных проектов устойчивого развития станет выгоднее, отмечают в «Дом.РФ»: среди плюсов — снижение нагрузки на регуляторный капитал, оптимизация стоимости выпусков облигаций и уменьшение потребления капитала. Новое регулирование позволит прокредитовать, например, проекты строительства энергоэффективного жилья на 29 млрд руб. (класс энергоэффективности А++) или на 91 млрд руб. (А+ и выше).

В целом судить об успешности нового регулирования «можно через год-полтора», считают в Банке России, а результаты стимулирования будут зависеть в том числе от доли заемщиков по текущим кредитам, выданным на проекты устойчивого развития, которая верифицирует их по требованиям постановления №1587. Отметим: принимать и оплачивать решение о верификации проекта должен заемщик. В России есть аккредитованные ВЭБ.РФ верификаторы, но компании не спешат проходить эту процедуру из-за затрат, нежелания работать над отчетностью и отсутствия практической пользы (что, по идее, должны исправить предлагаемые ЦБ изменения). Сегодня распространена практика, при которой банки разрабатывают собственные непубличные системы верификации, на которые опираются при принятии решений о кредитовании проектов, но соответствуют ли они установленным критериям, неизвестно.

Между тем в первом квартале 2025 года не было выпущено ни одного официально верифицированного финансового инструмента. «Вероятнее всего, с учетом планируемых мер по результатам второго квартала ситуация изменится»,— говорит управляющий директор по рейтингам устойчивого развития «Эксперт РА» Елена Жанахова: на неверифицированные кредиты льготы распространяться не будут.

Анна Королева