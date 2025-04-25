C промтоваров какой спрос

На неделе с 14 по 20 апреля 2025 года годовой темп роста реальных потребительских расходов по сравнению с предыдущей неделей ускорился до 4,2% (после 1,9%) и снова стал выше показателей марта (2,6%), свидетельствует свежие данные «Сбериндекса». «Ускорение произошло за счет всех видов расходов, кроме непродовольственных — они продолжили замедление, уровень темпа роста наименьший с начала года»,— фиксируют авторы исследования (см. график).

Наибольшую динамику номинального роста к марту 2025 года продолжают показывать «сезонные» траты на железнодорожные билеты (19,4%) и товары для строительства и ремонта (10,2%). Также произошел значительный рост платы за проезд по дорогам (15,8% к предыдущей неделе и 21,3% к марту), расходов на автодилеров и автозапчасти (8,4% к неделе и 11,5% к марту), чистку / ремонт одежды и обуви (22,2% к неделе и 10,4% к марту). При этом расходы на автодилеров и автозапчасти, на товары для строительства и ремонта, красоты и здоровья, на одежду и обувь, бытовую технику и электронику и многие другие виды непродовольственного потребления в марте и апреле — ниже уровня прошлого года. Так, траты на товары для стройки и ремонта показали минус 19,2% и минус 6,3% на неделе и в марте 2025 года к соответствующим уровням прошлого года, а на бытовую технику и электронику — минус 15,8% и минус 8,7% соответственно.

Напомним, по данным Росстата и оценкам Минэкономики, в январе—феврале 2025 года частный спрос стабилизировался за счет роста продаж продовольствия и в меньшей степени услуг, но также остывал в секторе промтоваров (см. “Ъ” от 2 апреля). Потребление населения по состоянию на февраль в целом остается «в боковом тренде», фиксируют аналитики ЦМАКП (ноябрь: 0%, декабрь: плюс 0,5%, январь: минус 0,8%, февраль: плюс 0,6%, месяц к месяцу с учетом сезонности). В то же время в продажах непродовольственных товаров, по оценке аналитиков центра, наблюдается стагнация, переходящая в спад (октябрь 2024 года: минус 0,8%, ноябрь и декабрь 2024 года: по плюс 0,4%, январь 2025 года: минус 1,6%, февраль 2025 года: плюс 0,1% соответственно), что «стало результатом сжатия потребительского кредитования». Импорт же товаров (в текущих ценах с учетом сезонности), по их оценкам, за январь—март 2025 года «резко упал, по всей видимости, из-за сочетания кризиса сбыта (инвестоборудование, потребительские промтовары) и высоких процентных ставок». «С учетом других сигналов (дефляция на ряде непродовольственных рынков, закредитованность, зависимость от растущих вслед за банковскими ставок аренды) можно ожидать формирования в торговле непродовольственными товарами острого кризиса»,— считают аналитики центра.

Артем Чугунов