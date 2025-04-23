Главные новости за 23 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Объем сделок на рынке складской недвижимости Петербурга за год уменьшился в 1,7 раза. Объем ввода за первые три месяца текущего года составил всего 10 тыс. «квадратов», однако к концу 2025-го заявлено свыше 870 тыс. кв. м новых площадей, отмечают в компании.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов планирует обратиться в Роспотребнадзор с просьбой снять коронавирусные ограничения в Петербурге.

Российский аукционный дом (РАД) объявил о продаже трех промышленных территорий в разных районах Петербурга. Торги пройдут в начале июня, начальная стоимость лотов превышает 4,5 млрд рублей.

Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил к 13 годам лишения свободы в ИК общего режима концертного директора певца Игоря Талькова, продюсера Валерия Шляфмана. Суд признал Валерия Шляфмана виновным в убийстве Игоря Талькова, а также в покушении на охранника певицы Азизы Игоря Малахова.

Около половины двенадцатого дня 23 апреля у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе разыскиваемый полицией злоумышленник зарезал оперуполномоченного при попытке задержания. Удар в шею оказался для 24-летнего правоохранителя смертельным.

Компания Hines из США закрыла сделку по продаже Outlet Village Pulkovo инвестиционной компании «Кама капитал» из Татарстана. Переговоры велись с весны 2024 года, заявление об изменении сведений в ЕГРЮЛ от ООО «Пулково Аутлет» зарегистрировали 17 апреля.

Руководителя СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина избрали президентом Транспортного союза Северо-Запада. Он был выбран большинством голосов.

С начала года через балтийские порты на территории РФ (Петербург и Ленобласть) было экспортировано 698 тыс. тонн зерна. Это в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе приступили к сборке первого поезда модели «Балтиец-2» для петербургского метрополитена. Он будет ходить по Фрунзенско-Приморской линии.