Объем сделок на рынке складской недвижимости Петербурга за год снизился в 1,7 раза

Объем сделок на рынке складской недвижимости Петербурга за год уменьшился в 1,7 раза. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании NF Group, изучившие итоги первого квартала 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно исследованию, объем сделок снизился до 37 тыс. кв. м (без учета инвестиционных сделок и пересогласований условий действующих договоров). Объем ввода за первые три месяца текущего года составил всего 10 тыс. «квадратов», однако к концу 2025-го заявлено свыше 870 тыс. кв. м новых площадей, отмечают в компании.

Девелоперы при этом отказываются от спекулятивных проектов, занимая выжидательную позицию, отмечают эксперты. Несмотря на то, что основной объем нового предложения традиционно формируется под нужды онлайн-ритейла, спрос со стороны этого сегмента в первом квартале заметно сократился. Так, доля сделок с компаниями e-commerce снизилась с 57% в конце 2024-го до 34% в начале 2025 года.

Прямая вакансия на рынке увеличилась до 2% (+0,8 п.п.), показатель с учетом субаренды — до 4% (+2,8 п.п.). При росте свободных площадей предпосылок к снижению ставок, отмечается в исследовании, тем не менее, нет. Средняя запрашиваемая арендная ставка на объекты класса А увеличилась до 10 950 рублей за квадратный метр в год (+1,4%).

«Несмотря на снижение активности со стороны e-commerce, рынок демонстрирует признаки устойчивости. Растущие доли логистических операторов и дистрибьюторов в структуре спроса позволяют говорить о начавшейся переориентации арендаторов»,— комментирует директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Петербурге Илья Князев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем ввода складов в Петербурге упал на 64% за год.

Дарья Астанина