РАД продает десятки гектаров промышленных земель в разных районах Петербурга

Российский аукционный дом (РАД) объявил о продаже трех промышленных территорий в разных районах Петербурга. Торги пройдут в начале июня, начальная стоимость лотов превышает 4,5 млрд рублей, или от 23 млн до 120 млн руб. за гектар, что, как уверяют в РАД, ниже среднерыночных цен на земли этого функционального назначения в городе.

Так, 4 июня за 2,2 млрд руб. продадут пул участков общей площадью 17,2 га в квартале между реками Екатерингофкой, Ольховкой и Внутренним каналом на территории бывшего Ленинградского гидролизного завода в 5-7 минутах езды от метро «Нарвская». Права реализуются через приобретение акций АО «ПЕТРОСПИРТ» и недвижимого имущества. Около 3 га земли находятся в долгосрочной аренде, остальная часть — в собственности.

Второй лот — имущественный комплекс на территории бывшего НПП «Краснознаменец» в Красногвардейском районе. Три участка общей площадью 34,8 га включают три здания суммарной площадью 141,9 кв. м и две трансформаторные подстанции. Территория расположена вдоль реки Охты и Безымянного ручья, недалеко от выезда на КАД. Начальная цена — 800 млн руб., торги пройдут 2 июня.

Третий лот — два смежных участка площадью 35,9 га на территории предприятия «Ручьи». Они предназначены для средне- и многоэтажной жилой или многофункциональной застройки с высотным регламентом до 40-55 м. Как подчеркивают в РАД, с участков открываются виды на реку Охту и ручьи. Территория находится внутри КАД, в 8,5 км от центра, ближайшие станции метро — «Академическая» и «Площадь Мужества» (15 минут езды). Начальная цена — 1,49 млрд руб., торги состоятся 3 июня.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что РАД выставил на продажу торговый центр «Софийский» на Южном шоссе, 46А, в Купчино.