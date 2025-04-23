Депутат Госдумы Миронов попросил снять коронавирусные ограничения в Петербурге

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов планирует обратиться в Роспотребнадзор с просьбой снять коронавирусные ограничения в Петербурге, сообщает ТАСС.

По его словам, в большинстве регионов меры уже отменили, однако в городе на Неве они действуют до конца текущего года. Роспотребнадзор объявил об окончании пандемии в 2022 году, а с марта 2025 года перестал публиковать данные о заболеваемости.

Господин Миронов подчеркнул, что в городе проходят массовые мероприятия и ограничения могут мешать гражданской активности. В Смольном же заверяют, что не получали предписания главных санитарных врачей от отмене ковидных мер.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге провели первую репетицию Парада Победы на Дворцовой площади. В мероприятиях участвовали более 5,5 тыс. военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Андрей Маркелов