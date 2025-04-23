Директора «Горэлектротранса» избрали президентом Транспортного союза Северо-Запада

Руководителя СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина избрали президентом Транспортного союза Северо-Запада. О его назначении на этот пост сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На заседании 23 апреля сформировали новый президиум Союза, работу которого начали восстанавливать. Господин Поляков отметил, что в условиях активного развития транспортной инфраструктуры города необходимо продолжить работу в этом направлении, объединить усилия специалистов для сбалансированного развития всех видов транспорта и инновационной деятельности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подвижной состав общественного транспорта пополнили 38 новых единиц за I квартал.

Татьяна Титаева